Obras do Contorno de Cataguases serão concluídas até o fim de dezembro

Intervenção vai desafogar o trânsito dentro do município e melhorar a mobilidade na região.

Foto: DER-MG / Divulgação.

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) concluiu a implantação e pavimentação de 1,9 quilômetro e a restauração dos 4,5 quilômetros do Contorno de Cataguases, na Zona da Mata. A próxima etapa é executar a drenagem e instalar a sinalização horizontal e vertical. Com os avanços, a obra já atingiu mais de 90% de avanço físico do projeto e deverá ser concluída até o final de dezembro.



No total, são 6,4 quilômetros de pistas implantadas e restauradas, com investimento de R$ 15 milhões, por meio do Provias, maior programa de obras rodoviárias da última década em Minas.



Assim que estiver concluído, o Contorno será a principal via de acesso ao novo terminal rodoviário do município e uma importante conexão com a rodovia CMG-120, trazendo melhores condições de trafegabilidade, segurança para veículos e pedestres, além de desafogar o trânsito dentro de Cataguases.



Provias



Lançado em 4/4 pelo Governo de Minas, o Provias conta com recursos da ordem de R$ 2 bilhões, que serão investidos em 99 intervenções em rodovias de todas as regiões do estado. O programa tem como objetivo reverter a situação precária em que se encontram muitas rodovias mineiras, devido ao baixo investimento realizado por governos anteriores na manutenção das estradas. Com as mais de cem obras em estradas do Norte ao Sul do estado, o Provias busca levar mais segurança e investimentos para os mineiros.



Dos recursos destinados ao Provias, R$ 1,4 bilhão é originado do Acordo Judicial assinado com o objetivo de reparar danos decorrentes do desastre de Brumadinho, que tirou 272 vidas e gerou uma série de impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado de Minas Gerais.



Além disso, cerca de R$ 120 milhões têm origem no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) firmado entre o Governo de Minas e a Fundação Renova. O restante é fruto de convênios e emendas parlamentares estaduais e federais, parcerias com empresas e convênios com prefeituras.



Chuvas



O início do período chuvoso vai impor um novo ritmo às obras de implantação e recuperação de rodovias em todo estado, uma vez que diversos serviços só podem ser realizadas com a estiagem. No entanto, outras ações continuam em andamento, como é o caso dos serviços de drenagem, plantio de hidro-semeadura, roçadas e limpezas.

Fonte: Agência Minas.