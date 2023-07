Obras de revitalização da Estação da Rede Ferroviária, em Três Corações

O prédio foi totalmente restaurado e, em breve, o espaço vai funcionar como Museu Ferroviário

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações avança com as obras de revitalização da Estação da Rede Ferroviária. A pintura da área externa e das salas do prédio fazem parte da etapa final de obras que seguem com os últimos reparos.

O prédio foi totalmente restaurado e, em breve, o espaço vai funcionar como Museu Ferroviário, reunindo importantes registros da história da Rede Ferroviária que tem grande relevância no desenvolvimento de Três Corações e da região.

Fonte: Prefeitura de Três Corações