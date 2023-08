Obras de restauração da “Antiga Cadeia” e do “Palácio das Águias”, em Guaxupé, seguem avançando

As duas edificações estão recebendo obras sob supervisão da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Foto: Prefeitura de Guaxupé

Um projeto do Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, em conjunto com o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, UNIFEG e nomes como Brasil Arquitetura, pretende revitalizar duas edificações importantes para Guaxupé. Os prédios que abrigaram em outros tempos a Cadeia Municipal e o peculiar Palácio das Águias já estão recebendo mão de obra qualificada para que se tornem locais preservados e de serventia para a população guaxupeana.

A antiga Cadeia, que já foi anunciada como nova sede da FAOP (Fundação de Artes de Ouro Preto) é uma antiga construção do primeiro quartel do século XX, a fachada da antiga Cadeia Pública de Guaxupé é nitidamente um exemplo de arquitetura romana. Este edifício em dois pavimentos, foi concebido para receber presos no primeiro pavimento e o Fórum no segundo. O prédio, que serviu de Fórum e posteriormente de Cadeia Pública Estadual, encontrava-se em desuso e abandonado desde a construção do novo presídio. “É realmente ver um sonho se tornar realidade. Visitar a obra, ver os pedreiros trabalhando, ver tudo isso se tornar realidade nos deixa muito felizes. Este é mais um legado nosso para a nossa querida Guaxupé. Este local será referência de cultura, educação e preservação patrimonial”, ressalta Marcos Buléd, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Considerando um dos bens tombados de maior relevância do município, o Palácio das Águias será mais um espaço revitalizado e mais um atrativo turístico para visitação em Guaxupé. Capitaneado pelos arquitetos da Brasil Arquitetura Marcelo Ferraz e Cícero Ferraz, o projeto de Intervenção com a participação também do professor e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIFEG, o arquiteto Moacyr Cyrino Filho também está à todo vapor. “A idéia aqui é que este prédio que povoa a imaginação do guaxupeano há anos se torne um local de visitação, de cultura e de gastronomia, um Centro Cultural e Histórico. Um local de valorização da cultura de Guaxupé. Este também é um sonho que sai do papel. Trabalhamos muito, durante muitos anos para que este local fosse aproveitado pela nossa gente. Quem passa por aqui agora já consegue ver que as obras estão bem adiantadas e vai ficar maravilhoso”, explicou Buléd.

A previsão é de que as obras da antiga Cadeia sejam finalizadas nas próximas semanas e do palácio das Águias no início de 2024. “São dois prédios fantásticos! É muito gratificante vê-los receber o devido cuidado. Este trabalho só foi possível graças a um trabalho muito bem conduzido pelas nossas secretarias que buscaram as parcerias certas. Muito em breve vamos ver crianças das escolas, visitantes e toda a nossa população ocupando estes locais, vai ser muito bom”, finalizou o prefeito Dr Heber Quintella.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé