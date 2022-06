Obras de recuperação e aumento da capacidade da MG-167, entre Três Pontas e Varginha, avançam no Sul de Minas.

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) já iniciou as obras de restauração e aumento de capacidade no trecho de 26,8 quilômetros da rodovia MG-167, entre Varginha e Três Pontas, no Sul de Minas. Na primeira etapa, os serviços serão executados em uma extensão de 10,6 quilômetros.



O investimento é de R$ 26,38 milhões em serviços de restauração do pavimento, implantação de terceira faixa e acostamento, e sinalização horizontal e vertical. Parte dos recursos é oriunda de convênio entre o Estado e o governo federal, e também de emendas parlamentares.



As melhorias fazem parte do Provias, maior pacote de obras rodoviárias da última década, e vão ajudar a alavancar a economia de região, favorecendo o escoamento de toda produção local com redução de custos e deslocamentos.



A MG-167 é uma das rodovias mais movimentadas do Sul de Minas e apenas com a implantação da terceira faixa, espera-se uma redução de R$ 3,8 milhões anuais em custos com acidentes de trânsito.



Provias



As 99 intervenções em rodovias contempladas pelo Provias estão espalhadas de Norte a Sul do estado e contam com R$ 2 bilhões em investimentos.



DER-MG / Divulgação

O objetivo é requalificar trechos da malha mineira com obras de pavimentação, construção de pontes e recuperação funcional das rodovias.



O programa ainda tem potencial de adicionar ao PIB mineiro o montante de R$ 1,3 bilhão e aumentar a arrecadação com impostos indiretos em cerca de R$ 225 milhões.



Os recursos são oriundos do Termo de Reparação assinado com a Vale em decorrência do rompimento das barragens de Brumadinho, do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) firmado entre o Governo de Minas e a Fundação Renova, além de convênios e emendas parlamentares estaduais e federais, parcerias com empresas e convênios com prefeituras.

Fonte: Agência Minas / Foto: DER/MG Divulgação