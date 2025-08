Obras de esgoto em Muzambinho retornam com investimento de R$ 4,1 milhões

Ação da Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável alinha infraestrutura ao Novo Marco Legal e fortalece proteção da Bacia do Lago de Furnas

Foto: Semad/Divulgação

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad) retomou as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Muzambinho, no Sul do estado, após quase uma década de paralisação. A iniciativa integra uma estratégia do Governo de Minas para a universalização do saneamento básico e proteção dos recursos hídricos, conforme diretrizes do Novo Marco Legal do Saneamento.

Com investimento de R$ 4,1 milhões, a retomada foi viabilizada a partir da articulação entre a Semad, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e a Prefeitura de Muzambinho, em convênio firmado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O empreendimento será reestruturado com foco na eficiência, sustentabilidade e impacto positivo na qualidade de vida da população.

Paralisadas desde 2016 devido a entraves técnicos e operacionais, as obras passaram por reavaliação e reestruturação conduzidas pela Subsecretaria de Saneamento da Semad, em parceria com a Copasa, responsável pela reformulação do escopo físico e pelo replanejamento do cronograma. O objetivo é garantir a aplicação eficiente dos recursos públicos e assegurar a entrega de uma infraestrutura funcional, moderna e ambientalmente adequada.

Para o prefeito de Muzambinho, Paulo Sérgio, a participação do Governo de Minas foi decisiva. “O esgotamento sanitário é uma das maiores demandas da população. Com o suporte técnico da Semad e a execução pela Copasa, finalmente estamos tirando esse projeto do papel com responsabilidade e planejamento”, afirma.

Proteção dos recursos hídricos e desenvolvimento regional

Localizado na bacia do Lago de Furnas — um dos maiores reservatórios de água do Estado —, o município de Muzambinho tem papel estratégico na política ambiental e hídrica de Minas Gerais. O avanço das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário garantirá o tratamento adequado dos efluentes sanitários, evitando o lançamento direto nos corpos hídricos e contribuindo para a preservação da qualidade da água na região.

“O caso de Muzambinho é emblemático pois evidencia nossa capacidade institucional de integrar planejamento, regulação e execução em favor da população mineira e da segurança hídrica do estado”, destaca o superintendente de Água, Esgoto e Drenagem Pluvial da Semad, Kleynner Jardim Lopes.

A conclusão das obras está prevista para o primeiro semestre de 2026. Com a entrega, será possível atender grande parte da sede municipal com serviços de coleta e tratamento de esgoto. A expectativa é de melhorias significativas na saúde pública, valorização urbana e preservação ambiental, consolidando um novo ciclo de investimentos em saneamento básico no Estado.

Fonte: Agência Minas