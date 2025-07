Obra garante energia à nova UPA São João, em Pouso Alegre

Intervenção foi realizada com uso de geradores para não afetar o fornecimento na região

Foto: Cemig

A Cemig executou, nessa terça-feira (22/7), uma obra estratégica para atender à futura Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro São João, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. A ação teve como objetivo preparar a infraestrutura elétrica da região para garantir o fornecimento de energia à nova unidade, que está em fase final de implantação e terá capacidade para atender cerca de 6 mil pacientes.

“Nossa atuação foi planejada com foco na confiabilidade do fornecimento, para assegurar energia de qualidade à Unidade”, explicou o supervisor de obras da Superintendência Sul da Cemig, Vinicius Perroni.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a nova UPA, localizada na Rua Piranguinho, será equipada com uma infraestrutura moderna e uma equipe multiprofissional formada por cerca de 70 profissionais qualificados, entre médicos, enfermeiros, técnicos e administrativos. A previsão é que a unidade seja inaugurada ainda no segundo semestre de 2025.

Sem interrupção

Para que a população da região não ficasse sem energia durante os serviços, a Cemig utilizou dois geradores temporários, que atenderam 343 clientes ao longo da execução da obra. A operação contou com a atuação de 35 colaboradores, distribuídos em cinco equipes, sendo uma equipe de linha viva, especializada em realizar manutenções e intervenções com a rede energizada. Ao todo, o trabalho teve duração de sete horas.

Investimento recorde

A obra é parte dos investimentos da Cemig no atendimento ao Poder Público da região. Apenas em 2025, na Polo de Pouso Alegre, foram investidos R$ 853 mil em obras concluídas que atenderam órgãos municipais e estaduais.

Em nível estadual, no ciclo 2019-2029, a Cemig apresenta o maior plano de investimentos da história da companhia, com cerca de R$ 59 bilhões que impactam os 774 municípios mineiros dentro da sua área de concessão. Desses, R$ 33 bilhões destinados à distribuição, para ampliar a oferta e melhorar ainda mais a qualidade da energia.