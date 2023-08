‘O Poder do Queijo’ é tema de palestra no Encontro de Turismo Rural

Haverá tendas com exposição de atrativos das 13 cidades do Circuíto Turístico Caminhos Gerais

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços sedia de 1º a 3 de setembro a terceira edição do Encontro de Turismo Rural, no Parque José Affonso Junqueira. O evento terá exposição e comercialização de artesanato e produtos de gastronomia típicos da região, apresentações artísticas, culturais e também palestra.

Um dia antes, 31 de agosto, no Sesc, acontece a palestra de abertura do evento, “O Poder do Queijo no Turismo”, proferida por Osvaldo Martins de Barros Filho, entusiasta do famoso queijo imperial de Alagoa (MG).

Osvaldinho, como é conhecido, iniciou o movimento pela certificação do queijo artesanal em 2010, e, desde, então vem promovendo Alagoa no cenário nacional e internacional, buscando a valorização do produtor, agregando valor ao queijo e, dessa forma, lutando pela preservação da cultura, história e tradição, fomentando o turismo e movimentando a economia local.

A palestra vai ser no auditório do Sesc, na rua Paraná, 229, às 19h30, com entrada gratuita.

A programação cultural no parque é eclética. Haverá dança indígena, catira, folia de reis e duplas sertanejas. (Veja programação abaixo).

O Encontro de Turismo Rural terá tendas com exposição de atrativos das 13 cidades do Circuíto Turístico Caminhos Gerais e das propriedades rurais que compõem o Circuito de Turismo Rural do Município.

A organização é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e do Circuito Turístico Caminhos Gerais, com apoio da Frente da Gastronomia Mineira e das secretarias de Cultura e Desenvolvimento Econômico.

Programação cultural

Dia 1º – Sexta

16h – Dança Indígena Toré

18h30 – Anderson Martins

20h30 – Giovani e Denilson

Dia 2 – Sábado

14h30 – Catira

15h30 – Folia de Reis

16h – Chef Glaucio Peron

18h – Edu e Marcelo

20h30 – João Guilherme

Dia 3 – Domingo

14h30 – Ternos de congos e caiapós

16h – Lucas Drake

20h30 – Thayla Franchelle

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas