“O Legal Merece Um Brinde”: projeto será lançado no Sul de Minas sobre o consumo da cachaça regularizada

O objetivo é conscientizar o consumidor sobre o consumo da cachaça legalizada, que se tornou a verdadeira bebida brasileira.

Foto: Abrasel Sul de Minas

No dia 30 de outubro, Varginha será palco do lançamento do projeto: “O Legal Merece Um Brinde”, na região. A ação será realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Sul de Minas e pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), das 08h às 10h, no auditório do Sebrae em Varginha. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do WhatsApp: (35)99990-2020 – Ana Luísa.

De acordo com o presidente da Abrasel no Sul de Minas, André Yuki, o objetivo é conscientizar o consumidor sobre o consumo da cachaça legalizada, que se tornou a verdadeira bebida brasileira. “O encontro é voltado desde o produtor e o comerciante, até o consumidor final, onde será abordado o processo de fabricação adequado, seguindo todas as normas de higiene e segurança alimentar”, explicou.

Ainda segundo André, referente à responsabilidade social, produtos licenciados contribuem para a geração de empregos formais, fomento da economia local e proteção do meio ambiente, onde produtores precisam adotar práticas sustentáveis em relação ao tratamento de resíduos, uso de recursos naturais, conservação do ecossistema local e segurança jurídica.

“A comercialização de cachaça ilegal pode acarretar em problemas legais tanto para o consumidor quanto para o vendedor, além do risco à saúde e ações judiciais, multas e até prisão. Será uma manhã de informações importantes para a cadeia e promoção dessa bebida típica da cultura brasileira,que é reconhecida internacionalmente como um símbolo do país”, ressaltou o presidente da Abrasel no Sul de Minas.

O fiscal agropecuário do IMA de Belo Horizonte, Lucas Guimarães, destaca que o IMA sempre busca os melhores parceiros para poder falar em cachaça. “Quando se fala em Minas Gerais, logo algumas peculiaridades são postas a prova: o jeitinho de falar, a forma pacata de levar a vida, os gostos e temperos que só aqui se acha, e nisso a nossa cachaça ganha palco nas melhores mesas. E junto da Abrasel, grandes feitos em prol desta iguaria tão mineira têm sido feitos”, afirmou.

Segundo Lucas, o IMA e seus parceiros, através do projeto “O Legal Merece Um Brinde”, leva aos mais diversos públicos,informações importantes quanto à cachaça, desde a forma de produzir até suas regras. “A cachaça legal agrega valor ao produto e dá segurança aos empreendedores envolvidos e aos consumidores. Defender a cachaça regular e de qualidade é um dos muitos papéis do IMA para a sociedade mineira. E levar a informação correta faz com que este produto tão nosso seja melhor visto e aparecido em todos os cantos, não só de Minas, mas do mundo”, enfatizou.

O SindBebidas MG, um dos apoiadores do projeto, é a entidade de classe dedicada a representar e fortalecer o setor de bebidas no estado, e reafirma seu compromisso inabalável com a promoção de práticas responsáveis e a legalização das bebidas. Para o executivo sindical, Cristiano Lamego, como defensor incansável do setor de bebidas legalizadas, o SindBebidas MG assume a liderança na luta contra o mercado ilegal e todas as consequências negativas associadas a ele.

“Com a crescente conscientização sobre a importância da legalidade, o sindicato apoia e incentiva iniciativas que promovam a produção e distribuição regulamentadas de bebidas, garantindo a qualidade e a segurança dos produtos para os consumidores.Além disso, estamos comprometidos com a promoção do consumo responsável de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Em um momento em que a conscientização sobre saúde e bem-estar está em alta, o sindicato apoia campanhas e ações que educam o público sobre os riscos do abuso de bebidas e promovem o equilíbrio no consumo”, explicou Cristiano.

Ainda de acordo com o executivo, o evento em Varginha é uma demonstração do compromisso inabalável do sindicato com a causa, reunindo importantes stakeholders da indústria de bebidas, autoridade e a sociedade em geral. “O SindBebidas MG acredita que trabalhar em conjunto é a chave para alcançar um setor de bebidas mais forte, ético e responsável em Minas Gerais.Neste contexto desafiador, reiteramos nosso apoio! Unidos podemos construir um futuro mais brilhante para o setor de bebidas no estado, baseado na legalidade, qualidade e responsabilidade”, concluiu.

Realização, parceiros e apoio: Abrasel, IMA, Secretaria de Agricultura de MG, SindBebidas MG, Cozinha Mineira Patrimônio, SEHAV, Região Encantos de Minas, Frente da Gastronomia Mineira, FaemgSenar e Sebrae.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel no Sul de Minas.