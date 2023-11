Nutricionistas realizam ações de saúde no Teatro Municipal de Paraguaçu

Esse comprometimento com a saúde e o bem-estar da comunidade demonstra o impacto positivo da equipe do NASF em ação.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

No contexto da atuação do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), as nutricionistas Cristelly e Milena desempenharam um papel crucial na última segunda-feira, dia 06 de novembro, ao comparecerem ao Teatro Municipal para realizar testes de glicemia em estudantes participantes do Projeto Jovem Aprendiz.

Além disso, a nutricionista Camila enriqueceu o evento ao proferir uma informativa palestra abordando a prevenção, tratamento e potenciais complicações associadas ao diabetes mellitus descompensado.

Esse comprometimento com a saúde e o bem-estar da comunidade demonstra o impacto positivo da equipe do NASF em ação.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu