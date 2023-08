Núcleos Psicossociais realizam ações voltadas à comunidade durante recesso escolar, em Três Corações

O objetivo é aproximar as relações entre escola, família e comunidade buscando o fortalecimento de vínculos e proporcionando um ambiente mais acolhedor

Foto: Prefeitura de Três Corações

As equipes dos Núcleos Psicossociais da rede municipal de ensino desenvolveram no mês de julho, durante o período de recesso escolar, diversas atividades nas escolas destinadas aos alunos e familiares. O objetivo é aproximar as relações entre escola, família e comunidade buscando o fortalecimento de vínculos e proporcionando um ambiente mais acolhedor para que as crianças possam crescer e se desenvolver.

Um cronograma foi montado para o desenvolvimento das atividades em cada unidade escolar e contou com a participação de psicólogos, assistentes sociais e de outros profissionais da rede.

Entre as atividades, houve atendimento individual por família para uma escuta especializada, rodas de conversas com temas sobre relacionamento interpessoal e empatia, palestras, zumba, oficinas e gincanas entre pais e filhos, com brincadeiras, gerando conexão e memórias afetivas entre eles.

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Educação, agradece todos os profissionais envolvidos neste trabalho e também os pais e estudantes que participaram da iniciativa que foi programada com muito carinho pelas equipe dos Núcleos Psicossociais.

Fonte: Prefeitura de Três Corações