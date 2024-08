Novos veículos vão fortalecer o atendimento aos produtores rurais em Minas

Repasses da Emater vão beneficiar 14 municípios em várias regiões do estado

Foto: Emater-MG

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) recebeu nesta quarta-feira (14/8) 14 veículos para reforçar a frota da empresa no atendimento aos agricultores familiares. A aquisição dos carros é resultado de um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) destinado a contribuir com o trabalho das empresas ligadas à Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária (Asbraer).

O convênio para a compra dos veículos é de R$ 1 milhão, incluindo a contrapartida do governo estadual. No Sul de Minas, os municípios que serão beneficiados com os novos carros são eles: Capitólio, Campos Gerais, Nepomuceno, além da capital Belo Horizonte.

“A parceria para renovação de parte da nossa frota vai dar melhores condições para que o trabalho do extensionista chegue com qualidade ao campo. O apoio à agricultura familiar depende da extensão rural. Esses veículos irão ajudar muito”, declarou o presidente da Emater-MG, Otávio Maia.

Segundo o superintendente do MDA em Minas Gerais, Antônio Veríssimo, a parceria com a Emater-MG vai continuar, mas o valor dos repasses depende do orçamento federal para as políticas públicas no setor. “O Ministério tem feito esta contrapartida ao excelente trabalho que a Emater faz em Minas Gerais, por meio dos seus técnicos, no atendimento aos produtores. Que a gente consiga aproximar cada vez mais a esfera federal da esfera estadual, em relação à política de desenvolvimento agrário”, disse o superintendente.

A Emater-MG está em constante renovação da sua frota. Somente em 2023, foram adquiridos 160 veículos com recursos da própria empresa. “Além dos veículos, investimos em equipamentos de informática e na melhoria da estrutura dos escritórios no interior do estado”, afirmou o diretor Administrativo e Financeiro da Emater-MG, Cláudio Bortolini.

Fonte: Emater-MG