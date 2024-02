Novos membros do Condephact de Poços de Caldas são empossados

Entre eles, estão representantes da Prefeitura Municipal, da Associação Sulmineira de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (ASEAA), da OAB, da Secretaria Municipal de Turismo, entre outros.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Em solenidade realizada pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, na quarta-feira (31), por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, foram empossados os novos membros do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas – CONDEPHACT. Os membros desta gestão do CONDEPHACT foram nomeados pela Portaria n.º 4.695, publicada no Diário Oficial do Município em 26 de dezembro de 2023.

Marcaram presença no evento o vice-prefeito Júlio César de Freitas, o secretário de Governo Paulo Ney de Castro Júnior, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Antônio Carlos Alvisi, a secretária-adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Cibele Melo Benjamin, o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra e ex-presidente do CONDEPHACT, Evandro Limão.

O vice-prefeito Júlio César de Freitas enfatizou a importância da conservação do patrimônio cultural para a manutenção da identidade e memória da comunidade. O secretário Antônio Carlos Alvisi reiterou a função essencial do Conselho na assessoria ao Prefeito para a identificação e preservação dos bens culturais, tanto materiais quanto imateriais.

Após a cerimônia de posse, ocorreu a primeira reunião do CONDEPHACT com a nova composição, na qual foram eleitos os cargos de liderança: presidente Antônio Carlos Rodrigues Lorette, vice-presidente Marciel Moreira Félix e secretária Lícia Tereza Perote de Almeida.

O Conselho é um órgão colegiado, ligado à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, ao qual compete analisar e emitir pareceres sobre diretrizes, políticas e outras medidas correlatas à defesa, preservação e difusão do patrimônio cultural do Município de Poços de Caldas, como, por exemplo, decidir sobre inventários, tombamentos e registros de bens culturais.

Os membros empossados representam diversas entidades e órgãos municipais, refletindo uma abordagem democrática, participativa e multidisciplinar na gestão do patrimônio cultural de Poços de Caldas. Entre eles, estão representantes da Prefeitura Municipal, da Associação Sulmineira de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (ASEAA), da OAB, da Secretaria Municipal de Turismo, entre outros.

Com essa nova equipe, o CONDEPHACT se fortalece em sua missão de preservar a riqueza da história e da cultura de Poços de Caldas, garantindo que as gerações futuras possam também apreciar e aprender a conservar o valioso legado deixado por seus antepassados.

Foram empossados:

Representantes do Prefeito: Sônia Maria Sanches e Ândrei Viterbo de Lima Figueiredo; representantes da Associação Sulmineira de Imprensa – ASI: Paulo Alexandre de Oliveira Machado Ferreira e Guilherme Luiz Figueiredo Quinteiro; representantes da Associação Sulmineira de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – ASEAA: Fernando José Rocha da Motae Samuel de Carvalho; representantes da 25ª Subseção da OAB de Minas Gerais: Dannyla Sousa Melo e Silvestre Azevedo Ferraz; representantes da Secretaria Municipal de Turismo: Rosilene de Oliveira Faria e Regina Célia Freitas Vilela; representantes da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano: Lícia Tereza Perote de Almeida e Lourival Storani Júnior; representantes da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas: Marciel Moreira Félix e Ticiana Judice Maran Pontes; representantes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos: Anderson Roberto dos Santos e Flávio Ortega; representantes da Secretaria Municipal de Educação: Deborah Brianezzi Reis de Andrade e Thaís Morgana de Almeida Andrade; representantes da Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas: Rachel Tristão Silva Mattoso e Gilmara Piva Camilo; representantes do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA: Andressa Schpallir e Wellington Gammarano Alves Rangel; representantes do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas: Nanci de Moraes e Raíssa de Melo e Silva; representantes da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas – ACIA: Carlos Alberto Martins e Marcos de Carvalho Dias; representantes da Associação dos Professores de Poços de Caldas: Leandro de Souza Silva e Marcela Mayra Paioleti de Oliveira; representantes da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas – AME: Sandra Maria Teixeira Pamplona Quinteiro e Silvana Maria Jacinto; representantes das Entidades de Ensino Superior: Antônio Carlos Rodrigues Lorette e Alice Mosca Furquim; representantes do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB – Núcleo Poços de Caldas: Simoni Breves Leite Maiolini e Pedro Olavo Ponce; representantes do Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON: André Paiva Garcia e Arthur Moretti Bressane e representantes da Secretaria Municipal de Defesa Social: Patrícia Maria Vieira Bertoni e Michelle Ramos Alves Della Testa.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas