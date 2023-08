Novos integrantes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar são empossados, em Poços de Caldas

O serviço prestado pelos conselheiros é gratuito e considerado de natureza relevante.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na manhã desta terça-feira (15), no auditório da Secretaria Municipal de Educação, tomaram posse os novos integrantes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) de Poços de Caldas.

O conselho desempenha um papel vital na garantia da qualidade, segurança e adequação das refeições servidas nas unidades educacionais do município, assegurando que os alunos recebam refeições nutritivas e balanceadas, que contribuam para o seu bem-estar físico e intelectual. O CAE é responsável por acompanhar e monitorar os recursos repassados para a alimentação escolar e garantir boas práticas sanitárias e de higiene dos alimentos.

O mandato é de quatro anos, podendo haver recondução. São atribuições do Conselho Municipal de Alimentação Escolar acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar; zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde a aquisição até a distribuição, observando sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias e receber, analisar e remeter ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com parecer conclusivo, as prestações de contas encaminhadas pelo município.

Além disso, o CAE também acompanha a aplicação dos cardápios de alimentação escolar, sob a responsabilidade de nutricionistas capacitados, respeitando os hábitos alimentares do município e atua no desenvolvimento de campanhas educativas de esclarecimento sobre alimentação.

O vice-prefeito Júlio César de Freitas saudou os novos membros do CAE e aproveitou para destacar e agradecer pela dedicação abnegada de cada um que aceitou a nobre tarefa de acompanhar a aplicação dos recursos e a qualidade da alimentação escolar, defendendo o direito dos estudantes à alimentação balanceada e adequada.

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar é composto por representantes titulares e suplentes dos seguintes segmentos: Poder Executivo; Poder Legislativo; dois representantes dos professores, indicados por assembleia; dois representantes de pais de alunos, também indicados por assembleia e dois representantes da sociedade civil organizada. O serviço prestado pelos conselheiros é gratuito e considerado de natureza relevante.

“Agradecemos a todos os representantes indicados e desejamos um excelente trabalho em prol da nossa comunidade escolar. A alimentação é muito importante para os nossos alunos e sua qualidade tem impacto também no desenvolvimento pedagógico”, ressaltou a secretária adjunta de Educação, Deborah Brianezi.

Compõem o Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) de Poços de Caldas:

I- Representantes do Poder Executivo:

Aurea Cristina Mendes Nogueira – Titular

Larissa Carvalho de Paula – Suplente

II- Representantes dentre as entidades de trabalhadores da educação e de discentes:

Denize Helena da Silva Abrão – Titular

Sandra Cristina Neves – Suplente

Lucineia Pessoa dos Santos – Titular

Silmara Almeida da Silva – Suplente

III- Representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensino:

Juliana de Fátima Bernardini Lessa – Titular

Kelli Cristina Vilas Boas – Suplente

III- Representantes indicados por entidades civis organizadas:

Morgana Inês Araújo – Titular

Daiane de Paula Araújo – Suplente.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas