Novos conjuntos semafóricos são instalados na área central de Itajubá

Prefeitura pede atenção de motoristas e pedestres nos locais até a instalação completa dos equipamentos.

Foto: Prefeitura de Itajubá.

A Prefeitura de Itajubá, através da Atual Administração do Prefeito Christian Gonçalves e Vice-Prefeito Dr. Nilo Baracho, vem realizando constantes melhorias no trânsito de Itajubá. A mais recente delas é a troca dos antigos semáforos por novos modelos mais modernos e com temporizadores que indicam a contagem regressiva para a passagem de veículos e pedestres.

Estão recebendo os novos equipamentos semafóricos os cruzamentos de importantes vias centrais do município: Avenida Coronel Carneiro Júnior – Rua Nova, Rua Francisco Masseli, Rua Aurílio Lopes e Rua Major Belo Lisboa. Por este motivo, a Prefeitura pede atenção redobrada nos locais, devido as mudanças provisórias devido a instalação dos novos equipamentos.

Os novos semáforos contam com conjuntos de microlâmpadas de LED que não prejudicam o seu funcionamento quando uma delas deixa de funcionar, diferente do que acontece com os semáforos tradicionais. A tecnologia LED aplicada aos conjuntos semafóricos com contadores regressivos de tempo também ajuda na visibilidade de motoristas e pedestres, minimizando a ocorrência de acidentes.

Locais que já receberam os novos equipamentos

Os primeiros cruzamentos equipados com os novos semáforos foram o da Avenida São Vicente de Paulo com a Rua Belarmino de Menezes (BR-459) e o da Alameda Esperança com a Rua Primo Capelo.

Além da modernização dos semáforos, a Prefeitura tem realizado constantes melhorias no trânsito, o que inclui a revitalização das pinturas nas vias e a manutenção e substituição de placas.

Fonte: Prefeitura de Itajubá.