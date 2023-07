Novo vertedouro do Lago do Fórum garante segurança a Pouso Alegre

A previsão é que a obra seja finalizada em outubro.

Vertedouros funcionam como amortecedores e controlam a vazão de grandes cheias, evitando enchentes. Este é o caso do vertedouro utilizado no lago do Parque Francisco de Assis Vilela, conhecido como “Lago do Fórum”, no Bairro Santa Rita. Para garantir maior segurança a Prefeitura está construindo um novo vertedouro no local.

“O lago do fórum funciona como um grande espelho d’água artificial que é integrante do projeto arquitetônico do Fórum, mas ele vai, além disso, e controla o nível de água, evitando grandes enchentes em todos os bairros daquela região. Os moradores antigos vão lembrar que ali era um ponto crítico, mas que foi solucionado e hoje compõe uma das belas regiões da cidade. O vertedouro apresentava grandes falhas devido ao tempo e por isso, está sendo construído um novo garantindo mais segurança a toda população” pontua o Prefeito Cel Dimas.

O antigo vertedouro era de concreto e o novo terá comporta de aço com largura de 1,05 metros e sua altura de 0,96 metros. O nível da comporta está na cota 821,50 metros, que corresponde ao nível normal do lago.

A previsão é que a obra seja finalizada em outubro.

Futuros projetos

O parque está localizado em uma área de mais de 30 mil m², possui parquinhos infantis, academia ao ar livre, espaço para caminhada e brincadeiras. Além disso, a Prefeitura construiu uma quadra de areia no local e está estudando outras melhorias para o espaço, como a construção de banheiros.

