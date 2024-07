Novo procurador-chefe da Procuradoria Federal junto à UNIFEI toma posse em sessão realizada na Reitoria

O novo procurador-chefe da PF-ITAJUBÁ é advogado da AGU e possui mestrado em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade pela UNIFEI.

Foto: UNIFEI

No dia 12 de julho, sexta-feira, foi realizada, na Reitoria, a posse do novo procurador-chefe da Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Itajubá (PF – ITAJUBÁ), Dr. Evandro Luiz Rodrigues.

O evento contou com a participação dos professores Edson da Costa Bortoni, reitor; Antonio Carlos Ancelotti Junior, vice-reitor; Paulo Sizuo Waki, chefe de Gabinete da Reitoria, e Carlos Henrique Pereira Mello, diretor de Extensão Tecnológica da Pró-reitoria de Extensão (PROEX). Também estiveram presentes Joaz Vieira Lobo e Ana Júlia Ribeiro Coutinho, que atuam na PF – ITAJUBÁ.

Na oportunidade, o professor Paulo Waki leu o currículo do novo procurador-chefe e, na sequência, o reitor em exercício, professor Ancelotti, e o Dr. Evandro assinaram o termo de posse.

O procurador

Evandro Luiz Rodrigues, natural de Itajubá, é advogado da Advocacia-Geral da União (AGU). Possui mestrado em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade (DTecS) pela UNIFEI; especialização nas áreas de Direito Público, Políticas Públicas, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho e curso de extensão em Processo Civil e Administração Militar. Além de suas atividades no serviço público, atua como professor do Curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas (FACESM).

O novo procurador já realizou assessoramento jurídico nos seguintes órgãos: Estado-Maior do Exército, Gabinete do Comandante do Exército e Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Também atuou como procurador-chefe da Procuradoria-Seccional da União em Guaratinguetá – SP e como vice-diretor do Departamento Trabalhista da AGU, com atuação no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Dr. Evandro exerceu ainda as funções de coordenador-geral no Departamento de Assuntos Militares e do Pessoal Civil da AGU, com atuação no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF); coordenador-regional de ações trabalhistas nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo; procurador-chefe da Procuradoria-Seccional da União, em Volta Redonda – RJ, e diretor do Departamento de Controle Difuso de Constitucionalidade da AGU, com atuação no STF.

Como serviços relevantes prestados, destacam-se suas atividades como representante da AGU no Grupo Assessor de Monitoramento e Avaliação do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; representante da AGU na Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República (CONATRAE); instrutor do Curso de Formação dos Novos Advogados da União, da Escola da AGU, e membro examinador da prova oral dos concursos de 2015 e 2022 para Advogado da União.

Fonte: UNIFEI