Novidades no processo de licenciamento ambiental, em Lavras

Foto: Prefeitura de Lavras.

Começou nesta quarta-feira, dia 8, um treinamento para a equipe da Secretaria de Meio Ambiente sobre o novo sistema municipal de licenciamento ambiental. A capacitação está sendo realizada no auditório da Prefeitura.

Atualmente, as licenças ambientais são expedidas pela Supram Sul, que fica em Varginha, e o órgão atende a todas as cidades da região, o que torna a espera maior. Com a transferência para o município, os contribuintes terão uma série de melhorias, entre elas a agilidade para conseguir o documento de licenciamento, fiscalização e o controle do território urbano.

A partir de março, o município deverá dar início às atividades e vai contar com o apoio do Consórcio Regional de Saneamento Básico em todo o processo.

Fonte: Prefeitura de Lavras.