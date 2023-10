Novas instalações do Procon e Posto Avançado de Atendimento, em Lavras

Se você precisa de assistência ou deseja fazer uma reclamação, procure o PROCON Lavras, localizado à rua Benedito Valadares, 133 (próximo ao antigo Fórum).

Foto: Prefeitura de Lavras

O PROCON Lavras está de cara nova. A partir desta segunda-feira, 02 de outubro, a unidade dos direitos dos consumidores conta com novo espaço, localizado à rua Benedito Valadares, 133, no centro da cidade.

O espaço foi cuidadosamente pensado para proporcionar um ambiente mais acessível, confortável e eficiente para aqueles que buscam resolver questões relacionadas a produtos e serviços. Segundo o chefe do PROCON Lavras, Álvaro Zakia Marani o novo espaço permitirá um trabalho mais adequado à comunidade, “instalações incluem ainda áreas de espera mais amplas, atendimento personalizado e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, garantindo um ambiente inclusivo para todos os cidadãos”, esclareceu.

A população de Lavras também contará com um Posto Avançado de Atendimento – PAA, em uma localização estratégica. Esse posto, de acordo com o Procurador Geral do Município Dr. Luciano Siqueira Salim, visa tornar os serviços da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento ainda mais acessível à população: “Serviços como guia de renovação de IPTU, retiradas e consultas de certidões de dívida ativa e outros serviços poderão ser feitos sem a necessidade de se deslocar até a sede da administração municipal”.

A prefeita de Lavras Jussara Menicucci visitou as novas instalações do PROCON e destacou os serviços que serão prestados pelo Posto Avançado de Atendimento – PAA. “Com a nova sede, o PROCON reforça seu compromisso em proteger os direitos dos consumidores, proporcionando um atendimento ágil e eficaz. Uma novidade é o Posto Avançado de Atendimento que reflete o desejo de melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados à comunidade”.

Se você precisa de assistência ou deseja fazer uma reclamação, procure o PROCON Lavras, localizado à rua Benedito Valadares, 133 (próximo ao antigo Fórum).

Fonte: Prefeitura de Lavras