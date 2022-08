Nova torre é instalada em Extrema para funcionamento da TV Digital

Com a implantação, todos os moradores terão acesso à TV Digital e não mais utilizarão a TV Analógica.

Foto: Divulgação Prefeitura de Extrema

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, juntamente com a Gerência de TI, concluiu a execução da obra de instalação da Torre de TV Digital, processo este que demandou 9 meses de planejamento e que contou com a parceria do Projeto Federal “Seja Digital”, que é operacionalizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), desde 2015.

O Programa foi aderido pela Prefeitura em setembro de 2021 e o lançamento das obras de implantação se deu em julho de 2022, na qual o Programa implementou toda a infraestrutura necessária para a transmissão do sinal digital de TV em Extrema, tendo a responsabilidade da Prefeitura Municipal de ceder o local da instalação e de atender às solicitações e demandas emanadas pelo projeto.

O principal objetivo dessa ação é digitalizar o sinal das televisões que contam apenas com o sinal analógico de TV aberta, beneficiando a população com uma melhor resolução de imagem e de áudio e contribuindo ainda com uma maior estabilidade no sinal e mais interatividade com a programação televisiva.

A torre está implantada no Pico dos Cabritos e os moradores que tinham acesso à TV Analógica, como Furnas, Forjos, Salto, Pessegueiros, Rodeio e Roseira, em breve já terão os novos canais disponibilizados de forma gradativa.

Fonte: Prefeitura de Extrema