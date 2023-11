Nova pesquisa do Procon aponta queda no preço da cesta básica de Poços de Caldas

O levantamento foi feito em 14 supermercados e atacarejos do município.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Os preços que compõem a cesta básica caíram 1,27% em comparação ao mês passado, de acordo com pesquisa do Procon de Poços. O levantamento foi feito em 14 supermercados e atacarejos do município.

Os itens que tiveram aumento de preço foram azeite (R$ 2,36), achocolatado (R$ 0,30), batata inglesa (R$ 0,77), banana prata (R$ 0,93) e açúcar cristal (R$ 0,46). Caíram pão doce (R$ 2,34), mamão (R$ 1,99), tomate (R$ 1,76), arroz (R$ 0,96), refrigerante (R$ 0,20) e sabão em pó (R$ 0,39).

Carnes

Os preços das carnes tiveram queda 0,71% em relação à pesquisa anterior. Já no acumulado do ano, a redução é de 14,15%. Subiram: coxão mole (R$ 2,74) e alcatra (R$ 0,85). Estão mais baratas a picanha (R$ 7,79), o músculo (R$ 1,01) e o contra filé (R$ 0,87).

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas