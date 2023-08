Nova escola está sendo construída em Pouso Alegre para atender em período integral

A previsão é que as obras sejam concluídas em junho de 2024.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre está empenhada em oferecer uma educação de qualidade e com infraestrutura adequada para estudantes, profissionais e famílias. Com este objetivo, o município tem realizado obras voltadas para o setor. Entre elas, a construção de uma creche no Bairro Buritis.

“Nesta creche, vamos atender crianças de 0 a 4 anos em período integral, atendendo uma grande necessidade e oferecendo abrigo, educação, alimentação, segurança e atendimento adequado para os nossos estudantes, enquanto os pais e responsáveis trabalham para o sustento da família. Até o final do ano a obra estará pronta e no início do ano letivo de 2024 ela já começa a atender a nossa população”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Complexo Faisqueira

Além da Creche do Buritis, a Prefeitura está ampliando a Escola Municipal Vasconcelos Costa, onde 12 novas salas estão sendo construídas para atender cerca de 240 crianças em período integral.

“Hoje, temos uma média de 900 alunos que estudam na Vasconcelos Costa do pré ao 9º ano. Entretanto, o nosso objetivo é que essas 12 novas salas sejam para nossa educação infantil, atendendo a um pedido dos pais do Complexo do Faisqueira que precisam de creche em período integral para os filhos de 0 a 3 anos. Com estes novos alunos, a escola passará a ter uma média de 1.140 crianças e adolescentes”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

A previsão é que as obras sejam concluídas em junho de 2024. Após a construção da creche, a Prefeitura estuda melhorias no prédio que atualmente atende os estudantes.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre