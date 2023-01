Nova Diretoria toma posse no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itajubá – CMDCAI

Cerimônia teve a presença do Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Dr. Nilo Baracho, demais autoridades e representantes da sociedade civil.

Foto: CSul.

Os novos membros eleitos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itajubá – CMDCAI tomaram posse na tarde desta quarta-feira, 11 de janeiro, na sede da Associação das Antigas Alunas da Providência.

A cerimônia teve a presença do Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Dr. Nilo Baracho, demais autoridades e representantes da sociedade civil.

Confira os membros empossados:

Presidente: Hamilton Carlos Machado Filho

Vice-Presidente: Karla Andrea Almeida

1ª Secretária: Maite Martins Nobre

2ª Secretária: Priscila Miranda Silva de Souza

Tesoureiro: Carlos Alberto Leite da Costa

Na ocasião, Jussara Jenner, Presidente do Conselho no biênio 2021/2022, recebeu um Certificado de Agradecimento pela sua brilhante atuação à frente do cargo.

O CMDCAI é responsável pelo desenvolvimento de políticas que atendem os direitos da criança e do adolescente no município.

Fonte: Prefeitura de Itajubá.