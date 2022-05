No Sul de Minas, rodovia LMG-883 recebe novo asfalto

Serão investidos R$ 10, 7 milhões para recuperação da via entre o entroncamento da MG-347 e Dom Viçoso

O Provias, maior programa de obras rodoviárias da última década do Governo de Minas, está com obras em todas as regiões do estado. No Sul de Minas, por exemplo, a rodovia LMG-883, entre o entroncamento da MG-347 e Dom Viçoso, está passando por recuperação funcional.

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) já executa os serviços em vários pontos do trecho, que tem uma extensão total de 19,8 quilômetros. Somente neste segmento serão investidos R$ 10,76 milhões.

Provias

O Provias, lançado em 4/4 pelo Governo de Minas, tem como objetivo reverter a situação precária em que se encontram muitas rodovias mineiras devido ao baixo investimento realizado por gestões anteriores na manutenção das estradas.

O programa contará com R$ 2 bilhões em investimentos, que serão aplicados em 99 intervenções em rodovias de todas as regiões do estado.

Dos recursos destinados ao Provias, R$ 1,4 bilhão é originado do acordo judicial assinado com o objetivo de reparar danos decorrentes do rompimento das barragens da Vale S.A, que tirou 272 vidas e gerou uma série de impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado de Minas Gerais.

Além disso, cerca de R$ 120 milhões têm origem no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) firmado entre o Governo de Minas e a Fundação Renova. O restante é fruto convênios e emendas parlamentares estaduais e federais, parcerias com empresas e convênios com prefeituras.

Fonte: Agência Minas / Foto: DER-MG / Divulgação