Nível de desenvolvimento dos alunos da Rede Municipal de Itajubá cresce significativa em 2023

Avaliações demonstram que alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental avançaram em habilidades estabelecidas pela Base Nacional Comum Curriculara

A Prefeitura de Itajubá, por meio da Secretaria de Educação, encerrou o ano de 2023 com aumento de 9 pontos percentuais na Aprendizagem Efetiva dos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A nota foi calculada considerando a melhoria nos resultados dos boletins escolares, levando em conta o avanço observado em cada disciplina ao longo dos bimestres.

A Aprendizagem Efetiva é o principal índice para mensurar o progresso acadêmico dos estudantes. Esse acompanhamento minucioso, que ocorre ao longo de todo o ano letivo, é possível graças ao empenho conjunto da equipe do Departamento de Educação e Instituto Aquila, juntamente com os profissionais das 22 Escolas Municipais, seus gestores, coordenadores pedagógicos e professores.

“Este aumento significativo na Aprendizagem Efetiva é mais do que uma conquista acadêmica é um testemunho do poder transformador da educação e do nosso compromisso em investir no futuro da nossa cidade”, afirmou o Secretário de Educação, Junior Fraga Bastos.

Um dos fatores impulsionadores para este resultado foi a implementação do Ciclo Avaliativo Trilha de Aprendizagem. O projeto consiste na aplicação de provas padronizadas, elaboradas pela equipe de Agentes Especiais de Educação, aos alunos do Pré I ao 5º ano. Ao longo do ano letivo, são realizadas três avaliações com o objetivo de identificar, conforme as habilidades estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular, o nível de desenvolvimento dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática.

“Para o ano de 2024, as ações de desenvolvimento da educação serão continuadas, com um esforço conjunto desde a volta às aulas até o fim do ano letivo. Este compromisso é reflexo da determinação da nossa administração, com o empenho e dedicação de todos os profissionais do Quadro do Magistério, em garantir, cada vez mais, uma política educacional de qualidade que promova o pleno desenvolvimento dos alunos de Itajubá”, reforçou o Prefeito, Christian Gonçalves.

