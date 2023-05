NEU do SAMU realiza capacitação em Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros para Agentes Comunitários de Saúde e Endemias

Também são abordados temas de como agir em situações de crise convulsiva, engasgo severo e moderado, hipoglicemia, trauma raquimedular

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

A equipe do Núcleo de Educação em Urgência – NEU do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU está realizando uma capacitação sobre “Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros para leigos”, direcionada para os Agentes Comunitários de Endemias – ACE e Agentes Comunitários de Saúde – ACS.

O objetivo do NEU é promover programas de formação e educação continuada na forma de treinamento em serviço, a fim de atender o conjunto de necessidade da comunidade. Está fundamentado no modelo pedagógico na problematização de situações. Sendo assim, o NEU visa capacitar os recursos humanos, envolvidos em todas as dimensões da atenção regional, ou seja, atenção pré hospitalar móvel, unidades básica de saúde, unidades não hospitalar de atendimento, as urgências e emergências e ambulatório de especialidades, atenção hospitalar e atenção pós hospitalar, internação domiciliar e serviço de promoção e reabilitação sob a ótica da promoção da saúde.

Durante a capacitação, está sendo priorizado a implementação da Lei Lucas 13722/18, sancionada no dia 04/10/18, que reitera essa necessidade, alertando sobre o acidente que aconteceu com Lucas Begalli uma criança de dez anos que perdeu a vida, em um simples passeio escolar. Na ocasião, o motivo que levou ao óbito foi um engasgo com um pedaço de salsicha. Infelizmente, a vítima não recebeu os primeiros socorros devidos, pois não haviam profissionais capacitados e qualificados na escola.

Também são abordados temas de como agir em situações de crise convulsiva, engasgo severo e moderado, hipoglicemia, trauma raquimedular – TRM e primeiros socorros para leigos.

A Enfermeira e instrutora do NEU, Silvia de Cassia Carvalho destacou a importância dessa formaçõ. “O curso é básico e claro, onde todos que participaram ficaram satisfeitos, com as dinâmicas e facilidade de trabalhar na prioridade. A importância da capacitação de profissionais de educação, seja da rede pública ou privada e, também de demais profissionais que atuem com o público infantil, consiste em preparar estes atores para o atendimento de primeiro socorro.”

O conteúdo apresentado é uma matéria obrigatória dentro da formação dos Agentes.