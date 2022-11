Neste fim de semana tem mais uma edição do Cidadania & Saúde, em Lavras

Ação do Governo de Lavras por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Foto: CSul.

Sábado (26), das 8h às 12h no CMEI do bairro Vista Alegre (com as equipes do PSF 04 Serra Verde; CRAS Santa Efigênia e do Cadastro Único).

Confira as ações que serão ofertadas:



– Acompanhamento das condicionalidades de Saúde (pesagem) do Auxílio Brasil.

– Atualização do Cadastro Único (necessário levar cópia do RG e CPF de todos os membros da casa e de um comprovante de residência);

– Vacinação;

– Aferição de pressão;

– Testes de glicemia;

– Atividades de lazer, como pula-pula, piscina de bolinha, pipoca, algodão doce e muito mais.



Leve sua família e participe!

