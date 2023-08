NEP do CISSUL/SAMU realiza treinamento na sede da CISLAV destinado aos profissionais de saúde

O treinamento também contou com a participação de membros do Corpo de Bombeiros de Lavras – MG.

Foto: CISSUL/SAMU

Recentemente, nos dias 09 e 10 de agosto, a equipe do NEP do CISSUL/SAMU, esteve no município de Lavras/MG, para ministrar um treinamento aos Técnicos de Enfermagem e Condutores de Ambulância dos 10 municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião de Lavras – CISLAV.

A capacitação que recebeu o nome de “Capacitação Transporta SUS – CISLAV”, ocorreu na sede da CISLAV, onde foram abordados de forma teórica e prática os protocolos e procedimentos fundamentais no atendimento pré-hospitalar móvel, que representa o primeiro passo para uma rápida e eficiente assistência ao usuário que se encontra em situação de urgência/emergência.

No final, todos que participaram receberam o certificado de participação do curso, sendo este equivalente a uma carga horária de 20h.

O CISSUL/SAMU agradece a receptividade do Presidente do CISLAV e Prefeito de Ijaci, Fabiano da Silva Moreti, Secretário Executivo, Hugo Carvalho da Silva e todos colaboradores do CISLAV, salienta a importância dos treinamentos para prestar um atendimento de excelência à população e se coloca à disposição dos municípios consorciados .

Fonte: CISSUL/SAMU