NEP do CISSUL/SAMU realiza requalificação dos colaboradores nas bases descentralizadas

Foto: CISSUL/SAMU

A equipe do NEP do CISSUL/SAMU iniciou no dia 11 de julho, a requalificação dos colaboradores das bases descentralizadas, que estava suspensa devido a pandemia da COVID-19.

O objetivo da requalificação é atualizar os colaboradores com novas técnicas e metodologias, promovendo o conhecimento e aprimoramento de novas habilidades.

A requalificação ocorrerá até o final do ano, conforme programação da equipe do NEP do CISSUL/SAMU. Inicialmente será destinado o Suporte Básico de Vida aos Técnicos de Enfermagem e Condutores de Ambulância e posteriormente o Suporte Avançado de Vida aos Médicos e Enfermeiros.

Neste primeiro mês o NEP do CISSUL/SAMU já realizou a requalificação nas bases descentralizadas de: Machado, Alfenas, Cabo Verde, Carmo do Rio Claro, Caxambu, Aiuruoca, Lambari, São Lourenço, Nova Resende, Boa Esperança, Guaxupé, Guapé, Santa Rita do Sapucaí e São Gonçalo do Sapucaí.

O colaborador que realizar a requalificação e for aprovado nas metodologias aplicadas, poderá ser credenciado através do NEP, que é um centro de treinamento HSI, conforme critérios da Portaria nº 149/2022.

O CISSUL/SAMU, acredita que as capacitações potencializam novas habilidades e competências que favorecem na prestação do serviço de forma eficiente e ressalta a importância da parceria entre os consórcios de saúde no principal objetivo de “SALVAR VIDAS”.

Fonte: CISSUL/SAMU