Natal Alfenas 2023: Chegada do Papai Noel e desfile natalino será no próximo sábado

Com bailarinas, fanfarra e o tão aguardado Papai Noel a atração deve tomar a praça central de turistas e moradores locais

Foto: Prefeitura de Alfenas

O Natal começa mais cedo em Alfenas. Neste sábado (25/11), a partir das 19h, a Praça Getúlio Vargas totalmente iluminada, vai contar com a chegada do Papai e Mamãe Noel, que permanecerão na casinha todos os dias após às 20h.

O evento vai contar também com o 1º Desfile Natalino. A atração com mais de 60 bailarinas dividas entre os blocos: árvores de natal, bonecas e brinquedos, duendes, anjos, soldadinho de chumbo entre outros. A fanfarra com mais de 40 integrantes será responsável pela trilha sonora da festa que contará com bolas de natal gigantes e trenó mágico do Papai Noel.

Luzes e enfeites por toda a cidade

Um Natal nunca visto em Alfenas! A Prefeitura Municipal de Alfenas decorou toda a Praça Getúlio Vargas com uma belíssima iluminação. A novidade este ano é o Espaço Noel (área de lazer para as crianças) e o corredor iluminado na Rua Cônego José Carlos, onde foram utilizados mais de 90 mil luzes.

Na próxima semana serão decorados a Praça do Pinheirinho, o prédio da Prefeitura Municipal de Alfenas, a Casa de Cultura, os trevos “José Paulino da Costa” (Unifenas), Vista Grande e Pinheirinho (Unifal). Serão iluminados também os bairros rurais Gaspar Lopes, Barranco Alto e Bárbaras.

Todo desenvolvimento, organização e realização do projeto da decoração de Natal de Alfenas em 2023 foi feito pela Magia Real, empresa que atua no ramo há mais de 18 anos.

O prefeito Fábio Marquês Florêncio destacou a beleza das iluminações: “Oferecer uma experiência natalina dessa magnitude às famílias, principalmente para as crianças de Alfenas é algo que me deixa feliz e realizado. Espero que assim como no Natal, o ano de 2024 seja iluminado para toda a população alfenense.”

Fonte: Prefeitura de Alfenas