NASF realiza aula de pilates no ESF Dom Bosco em Paraguaçu

Continuaremos a buscar maneiras inovadoras de promover o acesso a tratamentos eficazes e de qualidade na Atenção Primária à Saúde.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

NASF EM AÇÃO: O método Pilates na Atenção Primária à Saúde, na perspectiva da promoção do acesso e integralidade do cuidado com o corpo e mente, tem se mostrado eficaz no tratamento de uma variedade de queixas, tais como encurtamento muscular, fraqueza dos abdominais, cervical anteriorizada, escoliose, retificação lombar, verismo e valgismo. Através da implementação de atividades em grupo, é possível alcançar um número maior de usuários, promovendo uma maior resolutividade e reduzindo, consequentemente, a fila de espera para tratamentos fisioterapêuticos em serviços de atenção especializada.

Compartilhamos ainda, fotos da aula conduzida pela fisioterapeuta Andressa no ESF Dom Bosco. Essas imagens ilustram o comprometimento e profissionalismo da equipe, assim como a dedicação dos usuários em busca de uma melhor qualidade de vida. Ao oferecer o método Pilates como uma opção terapêutica, estamos fortalecendo a abordagem integral do cuidado, enfatizando não apenas o aspecto físico, mas também o bem-estar mental dos nossos pacientes.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu