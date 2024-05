NASF de Paraguaçu promove palestra no Centro Social Juvenato

O projeto está sendo realizado durante todo o mês de maio na instituição e abordando temas específicos de higiene pessoal com alunos e seus familiares.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

Em Paraguaçu, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) tem se destacado por suas iniciativas na promoção da saúde, transformando assim a saúde e o bem-estar da comunidade por meio de palestras e orientações.

O Nasf realizou uma palestra no Centro Social Juvenato sobre o tema: Higiene correta das mãos e riscos para a saúde. Este belo trabalho de orientação foi feito pela nutricionista da atenção básica Cristielly e a estagiária em nutrição Larissa. O projeto está sendo realizado durante todo o mês de maio na instituição e abordando temas específicos de higiene pessoal com alunos e seus familiares. A presença dos profissionais da saúde é crucial na capacitação das crianças e destacando os riscos do não cuidado com a saúde.

A administração da cidade de Paraguaçu continua comprometido com a missão de promover a saúde e a qualidade de vida de toda a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu