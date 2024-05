NASF de Paraguaçu promove ação de Saúde e Bem-Estar

O NASF tem se empenhado em proporcionar um atendimento integral à saúde da população, focando na prevenção e na promoção de hábitos saudáveis.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de Paraguaçu está transformando a saúde e o bem-estar da comunidade por meio de diversas atividades.

Um dos destaques desse programa é o Grupo de Pilates, que tem sido um sucesso entre os participantes. As aulas acontecem no PSF Dom Bosco, sob a orientação da fisioterapeuta Andressa. Ela explica que o Pilates é uma atividade física que fortalece os músculos, melhora a flexibilidade e a postura, além de contribuir para o alívio de dores e tensões.

O NASF tem se empenhado em proporcionar um atendimento integral à saúde da população, focando na prevenção e na promoção de hábitos saudáveis. As atividades do NASF são abertas a todos os moradores de Paraguaçu, visando incentivar a prática de exercícios físicos e a adoção de um estilo de vida mais saudável.

Para participar do Grupo de Pilates ou de outras atividades do NASF, basta se inscrever no seu ESF. As vagas são limitadas, então não perca a oportunidade de cuidar da sua saúde e bem-estar com a orientação de profissionais qualificados.

Nossa administração continua comprometida com a missão de promover a saúde e a qualidade de vida de toda a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu