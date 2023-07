Na frente de Pouso Alegre, Machado é referência no ICMS Cultural

Machado está entre os que receberam as maiores pontuações no Sul de Minas, superando municípios como Pouso Alegre, e está empatado com cidades como Alfenas e Passos

Foto: Prefeitura de Machado

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG) publicou nesta semana a pontuação do programa ICMS Cultural.

Com uma pontuação de 16,16 pontos, o município de Machado está entre os que receberam as maiores pontuações no Sul de Minas, superando municípios como Pouso Alegre, e está empatado com cidades como Alfenas e Passos, que também obtiveram 16 pontos.

Mesmo com a queda na arrecadação do ICMS em 2022, devido ao preço dos combustíveis, Machado continua sendo uma referência na política pública de patrimônio cultural e apoio a diversas manifestações artísticas e culturais em âmbito local. “Muitos investimentos no setor cultural machadense são oriundos do programa ICMS Cultural, o que possibilita que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, apoie a cultura machadense”, explica João Alexandre Moura, secretário de Cultura.

O resultado do ICMS Cultural divulgado pelo IEPHA-MG pode ser acessado no seguinte link:

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/icms-patrimonio-cultural

Fonte: Prefeitura de Machado