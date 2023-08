Mutirão de Limpeza e Poda de Árvores em Elói Mendes

Vamos cuidar das nossas árvores, preservando nossa segurança e a beleza de Elói Mendes.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

Com a chegada iminente do período de chuvas e clima quente, é com grande satisfação que compartilhamos a iniciativa da Prefeitura de Elói Mendes, através da Secretaria de Obras Urbanas: o Mutirão de Limpeza e Poda de Árvores!

Sabemos que nossa cidade é agraciada com árvores exuberantes, que embelezam nossas ruas e praças. Contudo, essa riqueza natural pode se transformar em riscos durante as chuvas, com galhos e folhas acumulados podendo causar transtornos como obstrução de vias e até mesmo danos à nossa infraestrutura.

Pensando na segurança e no bem-estar de todos nós, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras Urbanas, está realizando esse mutirão de poda e limpeza em todos os bairros da cidade. Nossa meta é prevenir problemas futuros, como galhos caindo sobre fios elétricos ou entupimento de bueiros, tornando nosso ambiente urbano mais seguro e agradável.

Todas as árvores que foram podadas ou retiradas durante esse processo serão repostas ao nosso ambiente. Estamos comprometidos não apenas com nossa segurança, mas também com a preservação da natureza que tanto amamos.

Vamos cuidar das nossas árvores, preservando nossa segurança e a beleza de Elói Mendes. Compartilhe essa iniciativa com seus amigos e familiares e vamos fazer nossa cidade brilhar ainda mais!

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes