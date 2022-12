Mutirão de consultas oftalmológicas se encerra com quase 400 consultas realizadas, em Poços de Caldas

Secretaria realizou a ação com o intuito de reduzir o tempo de espera de consultas oftalmológicas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Encerrou no último sábado (17), o mutirão de consultas oftalmológicas organizado pela secretaria de Saúde através do convênio com o Cismarpa – Consórcio Intermunicipal de Saúde Microrregião Alto Rio.

Ao todo, foram agendas 512 consultas, sendo realizadas 373 e registradas 139 faltas.

A secretária de Saúde, Rosilene Faria falou sobre a necessidade de realizar essa ação. “Esse mutirão foi muito importante para reduzir a fila de esperar e atender o paciente que estava esperando. A secretaria já está organizando outros mutirões de outras especialidades.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.