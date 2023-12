Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas contabiliza mais de 24 mil visitantes em 2023

Foram realizadas 56 visitas monitoradas de escolas das redes pública e privada do município e região, com mais de 1600 alunos atendidos no total.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas recebeu até a última sexta-feira (22), mais de 24 mil visitantes presenciais durante o ano de 2023, além de diversos eventos, exposições, visitas monitoradas e do público on-line que pôde conhecer um pouquinho do acervo do local pelo @museudepocosdecaldas no Instagram.

Além do público geral, foram realizadas 56 visitas monitoradas de escolas das redes pública e privada do município e região, com mais de 1600 alunos atendidos no total. Já a Biblioteca Nilza Botelho Megale realizou 121 atendimentos de pesquisas, com os mais variados temas e materiais diversos como livros, jornais, fotografias, etc.

“Divertimos, aprendemos e ensinamos. Gostaríamos de agradecer a cada um que passou por aqui e já deixar o nosso convite para nos visitar no ano que está chegando”, destaca a coordenadora do Museu Histórico e Geográfico, Nanci de Moraes.

História

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas foi inaugurado em 28 de outubro de 1972. O primeiro local a abrigar o Museu foi o Complexo do Country Club. O local contava com acervo doado pela população poços-caldense, que queria contribuir com o registro da história da cidade. Em 1996, o MHGPC passou a ocupar um dos prédios mais icônicos da cidade: a Villa Junqueira. O casarão rosa passou por processo de restauração e reforma dentro do projeto “Centro Vivo”.

Em sua nova sede, o Museu segue oferecendo aos seus visitantes uma opção gratuita de turismo, lazer, educação e cultura em um só lugar, tendo como objetivo democratizar o acesso ao acervo, recebendo também eventos de pequeno porte, como apresentações de música, exposições fotográficas e lançamento de livros, que contribuem para a produção cultural da cidade.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas