Muro do Cemitério Municipal é reconstruído, em Três Corações

Equipe da SEMOSP já finalizou os serviços de concretagem de fundações.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, segue intensificando os trabalhos de reconstrução do muro no Cemitério Municipal São João Batista.

A equipe da SEMOSP já finalizou os serviços de concretagem de fundações, blocos de sapatas e nivelamento de paredes para concretagem de viga baldrame.

Após esta etapa, foram executados os trabalhos de serviços de concretagem nas colunas, vigamentos intermediários e assentamentos de blocos de concreto visando à segurança e a estabilidade da encosta.

A obra se faz necessária devido ao desabamento do muro, resultante das fortes chuvas que atingiram o local. A SEMOSP segue trabalhando intensamente para concluir a obra do muro de arrimo do cemitério para sanar o quanto antes o problema.

Fonte: Prefeitura de Três Corações