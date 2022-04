Mulher morre e três ficam feridos após acidente entre Três Corações e São Tomé das Letras

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro, com cinco ocupantes, capotou. Maria Gabriela Nogueira, de 21 anos, morreu no local. Um homem foi preso por embriaguez.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas após um acidente na LMG-862, entre Três Corações e São Tomé das Letras. O acidente foi registrado na tarde deste domingo (10). Um homem, que apresentava sinais de embriaguez ao volante, foi preso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro, com cinco ocupantes, capotou. Maria Gabriela Nogueira, de 21 anos, morreu no local. Outras três pessoas foram socorridas para o Hospital São Sebastião, em Três Corações.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo, de 26 anos, foi preso por embriaguez, que foi constatada após teste do etilômetro. Antes do acidente, a polícia recebeu informações de que ele estaria fazendo manobras perigosas na rodovia.

Com hematomas e ferimentos, o homem foi encaminhado ao hospital e, logo após o acidente, levado à delegacia.

*Com informações: G1 Sul de Minas