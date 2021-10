Mulher morre após perder controle de motocicleta em Carmo do Rio Claro

De acordo com amigos da vítima, a jovem, que havia saído de uma festa, ingeriu bebida alcoólica pouco antes do acidente.

Uma mulher de 25 anos morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava na rodovia MG-184, em Carmo do Rio Claro. De acordo com amigos da vítima, a jovem, que havia saído de uma festa, ingeriu bebida alcoólica pouco antes.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a mulher não possuía carteira de habilitação. Ainda conforme os amigos, apesar do pedido para que a vítima não fosse embora, ela insistiu, vindo a se acidentar momentos depois.

No trajeto, ela teria batido com a moto em um meio-fio. A mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu ainda no local.

*Com informações: G1 Sul de Minas