Mulher morre após cair de motocicleta na MG-167, em Três Pontas

Um acidente na tarde desta terça-feira (7), na MG-167, em Três Pontas, vitimou fatalmente a vida de uma mulher de 30 anos. A ocorrência envolveu uma motocicleta e um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Maíra Tavares Pereira estava na garupa da motocicleta e caiu após o pneu estourar. Com a queda, a mulher foi atropelada pelo caminhão.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram até o local da ocorrência – próximo à comunidade dos Bertoldos – porém, Maíra já estava sem vida. O marido da vítima teve apenas ferimentos leves. Já o condutor do caminhão, que relatou ter tentado desviar, não se feriu.

Os dois condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, porém ambos resultaram em negativo para consumo de bebida alcoólica. O corpo de Maíra, que morava em Varginha ao lado do marido, foi levado à funerária. Parte da pista ficou fechada.

