Mulher é presa após tentativa de homicídio a companheiro em Carmo da Cachoeira

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Uma mulher foi presa após tentar matar o marido na madrugada desta segunda-feira (14), em Carmo da Cachoeira. Segundo a Polícia Militar, a suspeita, de 61 anos, tentou incendiar o companheiro, que teve 80% do corpo queimado e foi encaminhado em estado grave ao hospital. A motivação teria sido uma discussão do casal.

À polícia, conforme os militares, a filha da suspeita confirmou que a mãe havia dito que atearia fogo em seu padrastro.

Já a mulher negou aos policiais que teria tentado matar o companheiro. Ela relatou que a própria vítima teria jogado fogo em si mesma e, quando percebeu que estava em chamas, teria pegado uma coberta para abafar.

Ainda segundo a polícia, uma vizinha relatou aos policiais que, no momento do crime, ela teria sentido cheiro de queimado e ajudou a vítima a apagar o fogo do corpo. A testemunha relatou ainda que a vítima era sempre agredida pela mulher.

*Com informações: G1 Sul de Minas