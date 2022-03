Mulher é assassinada pelo ex-companheiro em Campo do Meio

Segundo a Polícia Militar, a vítima saía de casa com o atual namorado, quando foi surpreendida pelo suspeito, que é ex-companheiro dela.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma mulher foi assassinada a facadas na tarde desta quarta-feira (23), em Campo do Meio. Segundo a Polícia Militar, a vítima saía de casa com o atual namorado, quando foi surpreendida pelo suspeito, que é ex-companheiro dela.

Ainda de acordo com a PM, a vítima é Fabiana Silva, de 26 anos. O suspeito do crime, um homem de 28 anos, havia saído da prisão um dia antes do assassinato. Ele é pai de três filhos de Fabiana.

Fabiana foi morta após uma briga, sendo atacada com golpe de faca nas costas e no peito pelo ex.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito do crime havia sido preso no final do ano passado, após atear fogo e tentar matar a própria mãe.

Após o crime, o homem fugiu e, até o momento desta publicação, não havia sido localizado. A arma utilizada foi recolhida pela polícia.

*Com informações: G1 Sul de Minas