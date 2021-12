Mulher com suspeita de embriaguez atropela e faz vítima fatal em Pouso Alegre

Teste do bafômetro feito na mulher pela PRF constatou a embriaguez. A motorista foi conduzida em flagrante para a delegacia.

Na noite da última quarta-feira (22), um homem foi atropelado por um carro quando deixava a empresa onde trabalhava, em Pouso Alegre. A vítima fatal, Marcio Agnaldo Martins estava na calçada e se preparava para ir embora de bicicleta, quando foi atingido pelo veículo e prensado no portão. De acordo com a PRF, o fato aconteceu na BR-459, km 101.

A Polícia Rodoviária Federal através de estudo dos vestígios no local constatou que, a condutora do automóvel ao tentar acessar a via, atingiu a defesa de concreto, perdendo o controle do veículo.

Após isso, o carro teria batido novamente contra a defensa de concreto do lado direito, saindo da pista e invadindo a calçada, onde estava a vítima.

A vítima faleceu ainda no local. A condutora do veículo e passageira sofreram ferimentos leves.

Através do teste de bafômetro foi confirmado que, a mulher que dirigia o carro estaria embriagada (0,62 ml/L de álcool no sangue). Ela foi conduzida em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal para a delegacia.

