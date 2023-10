Mudanças no Trânsito de Elói Mendes

Certifique-se de adaptar o seu trajeto se você costuma utilizar essas ruas.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

A partir desta sexta-feira, 27 de outubro, algumas mudanças importantes vão afetar a circulação nas ruas da nossa cidade. Esteja preparado para as seguintes alterações:

RUA QUINTINO BOCAIÚVA:

A partir do dia 27/10, esta via passará a operar como MÃO ÚNICA no sentido da Av. Irmã Michaela (Targino Nogueira) até a Praça da Caixa D’água. Fique atento às sinalizações e ajuste a sua rota de acordo com esta novidade.

RUAS SAGRADOS CORAÇÕES E EMILIANA F. G. MACHADO:

Uma importante inversão de sentido será implementada. As ruas Sagrados Corações e Emiliana F. G. Machado passarão a operar como MÃO ÚNICA do HOSPITAL, subindo até a PRAÇA DA MATRIZ. Certifique-se de adaptar o seu trajeto se você costuma utilizar essas ruas.

Esteja atento, planeje sua rota com antecedência e compartilhe essas informações com seus amigos e familiares para garantir que todos estejam cientes das mudanças no trânsito. Vamos juntos garantir um trânsito mais seguro e fluido em Elói Mendes a partir de sexta-feira!

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes