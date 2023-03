MPMG promove em Passos, a partir de quinta-feira, programação especial para mulheres

Voltada às integrantes do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública e a advogadas, a iniciativa inclui um ciclo de palestras, que reunirá temas variados e serão apresentados por especialistas.

Foto: CSul

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 3ª e da 7ª Promotorias de Justiça de Passos, no sudoeste de Minas, promove na cidade, de 2 a 25 de março, uma programação especial de eventos, intitulada “Mulheres que sonham, inspiram e realizam”.

Voltada às integrantes do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública e a advogadas, a iniciativa inclui um ciclo de palestras, que reunirá temas variados e serão apresentados por especialistas.

Abrindo a programação, na quinta-feira, 2 de março, às 16h30, a advogada, escritora e mentora de mulheres Kellen Silva Amparado falará sobre o tema “Sonhar e realizar”. Na sexta-feira, 3 de março, às 15h, a médica dermatologista Camila Bechara Kallás compartilhará dicas e cuidados básicos com a pele, cabelos e unhas.

Já no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 16h30, quem falará será a primeira mulher a exercer o cargo de oficial no fórum de Passos, Adelaide Rocha. E às 17h, a jornalista e empreendedora Renata Ferreira abordará o tema “A mulher acolhe a todos. Mas será que ela se acolhe também?”.

No dia 16 de março, às 16h30, a defensora pública Ana Paula Freitas falará sobre “Resiliência e gratidão”. E, para fechar a programação, no dia 23 de março, às 16h30, a médica psiquiatra Amanda de Lima Teixeira tratará sobre o tema “Distorção da imagem corporal”.

As promotoras de Justiça Cristina Bechara Kallas e Gláucia Vasques Maldonado de Jesus estão à frente do evento. As atividades ocorrerão no Fórum Desembargador Wellington Brandão, situado na Avenida Arlindo Figueiredo, 850, 2º andar, no bairro Jardim Continental.

Fonte: MPMG