MPMG participa de debate sobre políticas inclusivas para pessoas com síndrome de Down

Foi exaltada a importância da formação de uma rede de atenção e proteção para pessoas com deficiência.

Foto: MPMG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Promoção dos Direitos das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência, promotora de Justiça Vania Samira Doro Pereira Pinto, participou, nesta terça-feira, 21 de março, de audiência pública promovida em razão do Dia Mundial da Síndrome de Down, celebrado nesta data.

O evento, realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), teve como objetivo debater políticas inclusivas e equalitárias voltadas às pessoas com síndrome de Down.

Na reunião, foi exaltada a importância da formação de uma rede de atenção e proteção para pessoas com deficiência, a qual o MPMG faz parte e conta com a participação de outras instituições relevantes para a sociedade civil, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e a Justiça do Trabalho.

A iniciativa de se fazer público o debate sobre a inclusão de pessoas com síndrome de Down é essencial para desestigmatizar e fomentar a inclusão desta parcela da população que, segundo dados de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), corresponde a 300 mil pessoas no Brasil.

Fonte: MPMG