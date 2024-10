MPMG inaugura sede da Promotoria de Justiça de Candeias, no Sul de Minas

Minas Gerais possui 293 comarcas e há sedes do MPMG em todas as regiões de Minas Gerais.

Foto: MPMG

Dando continuidade no Projeto Sedes Próprias, iniciado entre os anos de 2004 e 2005, o Ministério de Minas Gerais (MPMG) inaugurou nessa sexta-feira, 27 de setembro, a sede da Promotoria de Justiça de Candeias, na Região Sul do estado. O projeto visa melhorar as condições de trabalho dos integrantes do MPMG, e, com isso, agilizar o atendimento prestado à população. Minas Gerais possui 293 comarcas e há sedes do MPMG em todas as regiões de Minas Gerais.

Além de autoridades da região, representantes das Polícias Civil e Militar, políticos locais, membros da Administração Superior do MPMG, promotores de Justiça de municípios próximos, servidores e estagiários da Promotoria de Justiça estiveram presentes o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior; prefeito de Candeias, Rodrigo Morais Lamounier; juiz de Direito de Candeias, Leonardo Fonseca Rocha; subcorregedor do MPMG, Mário Drummond da Rocha; promotor de Justiça de Candeias; Carlos Eduardo Avanzi de Almeida; e presidente da Associação Mineira do Ministério Público, Larissa Rodrigues Amaral.

Carlos Eduardo Avanzi, agradeceu à administração do MPMG, prefeitura de Candeias, Câmara Municipal e ao Cartório de Registro de Imóvel pela série de providências que foram tomadas para que o imóvel se tornasse uma realidade. “Quando começamos aqui, há 13 anos, tínhamos uma estrutura muito tímida. Era apenas eu e um oficial do MPMG, hoje aposentado. Trabalhávamos em uma sala no Fórum e enchíamos o porta-malas do carro de processo para levar até Campo Belo para dar conta das demandas. Felizmente, a gama de atribuições foi aumentando e o Ministério Público foi criando uma estrutura própria, com pessoal de apoio qualificado e indispensável para exercer o nosso trabalho com a qualidade e com a celeridade que se espera de um MP resolutivo”, ressalta o promotor de Justiça.

Ao destacar a sede do MPMG em Candeias, o procurador-geral de Justiça disse ter ficado muito encantado com tudo que foi feito. “Algumas coisas do antigo imóvel foram preservadas e fiquei muito feliz, pois Candeias merece”.

Ainda segundo Jarbas Soares, “quando iniciamos o Sedes Próprias, contávamos com alguns imóveis em Belo Horizonte e quase nada no interior. Antes de iniciarmos o projeto, os promotores de Justiça e servidores ficavam em salas nos Fóruns. Ainda hoje, em algumas comarcas, isso continua. Agradecemos muito ao Poder Judiciário pela acolhida. No entanto, as instituições cresceram e o Ministério Público, desde então, tem construído sedes próprias ou alugado imóveis para dar conta da crescente demanda, dar mais condições de trabalho aos promotores de Justiça, servidores, estagiários e demais colaboradores do MPMG. No entanto, além de criarmos uma identidade própria, o principal objetivo desse projeto é fazer com que o cidadão se sinta acolhido nas Promotorias de Justiça e possa ser atendido da melhor maneira”.

A sede do MPMG em Candeias fica na avenida Ozanan Levindo Coelho, nº 1.330, no bairro Parmalat.

Fonte: MPMG