MPMG e PMMG realizam operação contra grupo investigado por tráfico de drogas anabolizantes no Sul do estado

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – regional de Pouso Alegre, e a Polícia Militar (PMMG) deflagram, na manhã desta sexta-feira, 2 de junho, a operação “Carga Bombada 2”. A ação busca desarticular grupo ligado ao tráfico de drogas (substâncias anabolizantes) com atuação em Pouso Alegre e região.

A operação cumpre 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Pouso Alegre, Congonhal, Silvianópolis, Paraisópolis e Brazópolis, todas no sul do estado, além de quatro mandados de prisão preventiva.

De acordo com as investigações, o grupo, dono de lojas de suplementos alimentares em Pouso Alegre e Paraisópolis, vendia a consumidores finais e a outros comerciantes diversas substâncias de uso controlado pela Anvisa, a exemplo de Testosterona e Estanozolol. Conforme apurado, tais substâncias podem causar danos ao sistema cardiovascular, além de problemas no fígado, atrofia do órgão sexual masculino e masculinização das mulheres.

Cinco pessoas foram denunciadas à Justiça pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Duas delas já são rés por fatos idênticos , apurados por ocasião da primeira fase da operação “Carga Bombada”, em 2019.

