Movimento Ecos 2023: escolas já podem se cadastrar para participar de projetos voltados ao meio ambiente

Começou nesta quinta-feira (27/4) o cadastramento de escolas interessadas em participar do Movimento Ecos 2023, que é direcionado a estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas de Belo Horizonte e região metropolitana. Com o tema “Desenvolvimento da Escola sustentável em Minas Gerais: manejo e preservação das bacias hidrográficas”, esta edição trará quatro editais, além da Caminhada Ecológica.

O programa, uma parceria da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) com a Escola Superior Dom Helder Câmara, apresenta propostas de atividades voltadas a temáticas socioambientais, que trabalham conhecimentos transversais e que contribuem para o processo de ensino e aprendizagem.

Cada um dos editais direciona para uma modalidade de atividade, assim como tem um período específico para adesão, mas todos têm o objetivo de trabalhar a consciência ambiental. A iniciativa é uma forma de incentivo para as escolas desenvolverem projetos, com a temática socioambiental. Os selecionados pela banca examinadora serão premiados. Por meio de um único credenciamento, as escolas têm acesso aos editais disponíveis, que são autônomos, e cada instituição pode escolher aqueles dos quais deseja participar.

A edição deste ano contempla os seguintes editais: Pegada Ambiental, em que as escolas monitoram e relatam o impacto ambiental que geram; Redige-Ecos, um concurso de redação que incentiva a escrita e a visão crítica; Concurso Estadual de Matemática (CEM), que estimula o estudo da matemática em consonância com os temas sustentáveis; e a Mostra Científica, uma ação que tem o intuito de desenvolver, promover e divulgar a pesquisa científica. Todas as escolas credenciadas pelos editais serão convidadas a participar da Caminhada Ecológica e da Festa de Premiação, que acontecem no fim do ano.

“O Movimento Ecos traz atividades relevantes para as escolas, pois discute, por meio de seus editais autônomos, temas atuais, de forma transversal, em consonância com a base nacional comum curricular (BNCC), com o currículo referência de Minas Gerais e com as legislações que versam sobre as ações de educação ambiental formal, promovendo aprendizados e o engajamento de toda a comunidade escolar nas pautas socioambientais”, ressalta a coordenadora de Temáticas Especiais e Transversalidade Curricular da SEE-MG, Fabiana Benchetrit.

Os interessados no edital de Pegada Ambiental podem se inscrever assim que fizerem o cadastro no Movimento Ecos. O prazo de inscrição nessa modalidade é até 30/4 (próximo domingo). O Redige-Ecos será o segundo edital a ser lançado, a previsão é que esteja disponível a partir de maio. Para se cadastrar, as escolas interessadas devem acessar a aba de “Editais” no portal do Movimento Ecos.

Atualização da parceria

A parceria do Movimento Ecos com a SEE-MG acontece desde 2017, por meio de acordo de cooperação. A cada ano o número de escolas participantes aumenta. Em 2021, foram 206 instituições estaduais credenciadas. No ano passado, o total foi de 258 escolas participantes. Neste ano, foi formalizada uma nova parceria entre a Escola Superior Dom Helder Câmara e a SEE-MG, com vigência até 2028, atualizando a cooperação.

O Movimento Ecos atua em parceria com instituições de educação com o objetivo de colaborar na promoção do estudo da sociedade e dos impactos socioambientais do meio em que vivem. As ações visam provocar a conscientização e a mudança comportamental dos atores sociais, motivando-os para a busca imediata de iniciativas multiplicadoras para a sociedade, assegurando a vida digna e a preservação socioambiental da comunidade em geral, bem como, contribuir para a diminuição da evasão escolar, de modo que as diferenças de acesso à educação sejam minimizadas e, até mesmo, sanadas.

