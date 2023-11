MOVE e Sebrae Minas realizam o 1º Seminário de Ecoturismo e Turismo de Aventura de Monte Verde e Região 

Evento gratuito, no próximo dia 21, terá programação voltada a agências de passeios, hotéis, guias e estabelecimentos do setor

Foto: Sebrae Minas

Consolidado como uma das principais rotas turísticas nacionais e eleito o terceiro destino mais acolhedor do Brasil pelo Traveller Review Awards 2023, organizado pela plataforma Booking, Monte Verde (MG) realiza, no próximo dia 21 de novembro, das 8h30 às 18h30, o seu 1º Seminário MOVE de Ecoturismo e Turismo de Aventura. O evento é gratuito e tem vagas limitadas. A inscrição deve ser feita on-line.

Promovido pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) em parceria com o Sebrae Minas, o evento ocorrerá no auditório do Áustria Hotel, no distrito de Camanducaia, e será voltado às agências de passeios, ao setor de hotelaria, aos guias turísticos, aos proprietários de atrativos particulares e aos demais empreendedores dos estabelecimentos do trade do turismo.

Com sete palestras de profissionais de diferentes segmentos da área, o seminário também conta com o apoio do circuito turístico Serras Verdes do Sul de Minas e é o primeiro em Monte Verde e região a ser direcionado exclusivamente ao ecoturismo e ao turismo de aventura.

“Monte Verde é o primeiro destino a receber o evento com foco exclusivo nestes setores e a apresentar um levantamento minucioso de dados turísticos. A oportunidade de abrigá-lo foi oferecida pelo Sebrae, que tem investido em nosso distrito, em razão do enorme potencial de crescimento no turismo”, ressalta a presidente da MOVE, Rebecca Wagner.

Com natureza exuberante dentro da Serra da Mantiqueira, Monte Verde é considerado um dos lugares mais privilegiados para passeios e práticas de atividades esportivas ao ar livre no Brasil. Não por acaso, foi escolhido como sede deste evento realizado pela MOVE em conjunto com o Sebrae.

“A ideia deste seminário é sensibilizar condutores de turismo, agências e todo o trade turístico no geral sobre temáticas como segurança no ecoturismo e turismo de aventura, acessibilidade, ações de marketing, posicionamento de destino e experiência do cliente. E a ideia é que esse seminário permaneça no calendário de Monte Verde nos próximos anos, sempre no sentido de lembrar todos os empreendedores do turismo sobre a importância desse tema para a nossa região e principalmente com as questões legais de segurança, de acessibilidade e outros conteúdos para ajudar na gestão dos empreendimentos”, enfatiza Anderson Faria, o analista do Sebrae em Pouso Alegre, no Sul de Minas.

A programação de palestras do evento terá os seguintes temas: ferramentas de marketing para o turismo; estratégias de marketing para o seu negócio; estratégia de posicionamento do destino; segurança no ecoturismo e no turismo de aventura; como operar em ambientes naturais – atribuições e responsabilidades; o que é turismo acessível? Introdução, mapeamento do destino e como atender bem; como proporcionar uma melhor experiência ao turista; tecnologia no turismo, sucesso com vendas on-line de passeios e atrativos.

Fonte: Luciana Trindade